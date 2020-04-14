قرار جديد لاتحاد الكرة بشأن الجمعيات العمومية

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : رياضة 0 مشاهدة أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم بحسب اليوم التالى تعميماً جديداً ممهوراً بتوقيع الدكتور حسن أبوجبل، الأمين العام للاتحاد، يُعلن فيه منع قيام أي جمعيات عمومية للاتحادات المحلية أو أندية الدوري الممتاز، وذلك إنفاذاً للتوجيهات الصحية، وتفادي انتشار (كورونا)، وأوضح التعميم أن مجالس الإدارات المنتهي أمد تكليفها حتى أبريل الجاري يتوجب عليها المواصلة في أداء المهام المنوطة بها، وذلك إلى حين إشعار آخر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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