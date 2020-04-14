رئيس الوزراء :مصالح السودان في النيل وروافده محفوظة حاليا وللاجيال القادمة

التاريخ: 14-أبريل-2020
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قال رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، بحسب السودانى إن مصالح السودان فى مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادم.
و التقي حمدوك بمكتبه اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ، و وزير الرى والموارد المائية ياسر عباس محمد وأعضاء اللجنة المفاوضة بمكونيها الفنى والقانونى و استعرض موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى، لاطمئنان رئيس الوزراء على موقف السودان التفاوضى، والترتيبات التى إعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض.
كما إطلع على الملامح العامة لمسودة الإتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاث خلال جولات واشنطون التفاوضية، مجدداً ثقته التامة فى وزير الرى والموارد المائية وفريقه التفاوضى.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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