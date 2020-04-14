الاختصاصيون يُطالبون والي شرق دارفور بالاعتذار

طَالَبَت لجنة اختصاصيي مُستشفى الضعين التعليمي، والي شرق دارفور المُكلّف المزمل أبو بكر محمد حاج، بتقديم اعتذارٍ مكتوبٍ للأطباء على خلفية بيان حكومته الأسبوع الماضي والذي حمّل الأطباء نتائج تدهُور الوضع الصحي.

وطالبت اللجنة في مؤتمر صحفي أمس، بحسب الصيحة بأهمية توفير الكوادر الطبية من أطباء عُمُوميين، أطباء امتياز ونُوّاب اختصاصيين لمُزاولة نشاط المُستشفى لتقديم الخدمة بشكلٍ واضحٍ.

وأكّد المتحدِّثون أنّ الاختصاصيين يواصلون تقديم الخدمة بالمستشفى ولن يتوقفو أبداً، ونوّهوا لبذلهم المَزيد من الجُهُود.

وقال عضو اللجنة د. الطاهر محمد فضل، إنّ اعتذار الوالي يمثل ضامناً أساسياً لاستقطاب المزيد من الكوادر الطبية، وأكّد أهمية توفير الحماية والسلامة للكوادر الطِّبية بالولاية، وأضَافَ بأنّه ليس من حَق الوالي تجريم الأطباء بجرة قلم.

Advertisements

وأشار أعضاء اللجنة إلى أنّ المُستشفى يفتقد لأبسط مُعينات العمل كالماء والجونتيات والكمّامات، وطَالبوا مُجتمع الولاية بالالتفاف حول مُعالجة قضايا الحقل الصحي، ونوّهوا إلى أنّ أطرافاً سعت للاستفادة من قضية الأطباء لخدمة أجندة سياسية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)