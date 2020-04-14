تعديل مواعيد العمل بالمصارف

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة قرر بنك السودان المركزي، بحسب السودانى تعديل مواقيت العمل بالجهاز المصرفي خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إنفاذاً لسياسات وتوجيهات الدولة الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فيروس “كورونا”، على أن يسري التعديل خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (15 و16 و17 ابريل الحالي). Advertisements و قرر تغيير مواقيت العمل للعاملين بالجهاز المصرفي بالنسبة للمصارف وفروعها العاملة داخل ولاية الخرطوم لتبدأ ساعات العمل اليومي عند السابعة صباحاً وتنتهي في الرابعة مساءً، على أن يبدأ التعامل مع الجمهور عند الساعة السابعة والنصف صباحاً وينتهي الثالثة بعد الظهر. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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