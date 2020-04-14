ترامب يخطئ وأنتوني يصحح. ..عالم أوبئة دائما بجانب ترامب في أزمة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يستعين الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال مؤتمره الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا في البيت الأبيض، بالطيب أنتوني فاوتشي لتصحيح افكار وأخطاء ترامب، اثناء المؤتمرات الصحفية.

أنتوني فاوتشي اصبح هدفاً لتهديدات بعض اليمينيين المتطرفين، بسبب مواقفه من تصريحات ترامب، بعدما اُعتبروا أنه يقلل من شأن ترامب. لذلك اضطر البيت الابيض إلى تعزيز امن عالم الاوبئة الشهير ومدير وحدة الأمراض المعدية.

منذ بداية انتشار فيروس كورونا في الأراضي الامريكية، اصبح الدكتور فاوتشي ضيفاً دائماً على البيت الابيض، وابرز الشخصيات في خلية الأزمة.

مؤخراً، إستجاب ترامب لتوصيات فاوتشي بتمديد اجراءات التباعد الاجتماعي 30 يوماً اخرى.

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سئل فاوتشي عن شعوره عندما يسمع أشيئا غير صحيحة وغير واقعية من ترامب أمامه، فقال:”لا استطيع القفز أمام الميكروفون ودفعه للأسفل، حسناً لقد قال ذلك فلنحاول تصحيحه المرة القادمة.

من الأخطاء التي صححها للطبيب ،الفرق بين كورونا والانفلونزا، ترامب لم يكن يعرف الفرق بينهما من ناحية نسبة الوفاة.

وعادة ما يقع الرئيس ترامب في اخطاء فادحة، لانه يتحدث بتعالي واستكبار وعنجهية، لذلك كان لزاماً على البيت الأبيض الإستعانة بعالم الأوبئة أنتوني فاوتشي لتصحيحه أو اعطائه الثقة.