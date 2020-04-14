بالخرطوم .. مُباحثات صينية سودانية لتوريد مُستلزمات طبية خاصّة بـ(كورونا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وعدت الصين، بتمليك اللجنة العليا والمَنَصّة السُّودانية لمكافحة جائحة “كورونا” وقطاعات الأعمال بالقطاع الخاص، قوائم للمصانع والشركات بالصين والتي يُمكن التعامُل التجاري معها بصُورةٍ عاجلةٍ لتوريد المُستلزمات الطبية والصحية المطلوبة للسّيطرة على “كورونا”. وبَحَثَ وفد أصحاب العمل السُّوداني مع السفير الصيني بالخرطوم أمس، تسهيل إجراءات توريد هذه المُستلزمات، وقال رئيس لجنة تسيير الاتحاد صلاح مطر، إنّ السفير الصيني وجّه الملحق التجاري في السفارة بتذليل وتسريع كَافّة الإجراءات التجارية بهذا الخُصُوص، والتأكيد على أهمية التّواصُل الدائم مع رئيس الاتحاد للمُتابعة والاستجابة لأيِّ مُستجدات قد تطرأ في الوضع الصحي بالسودان. الصيحة المادة السابقة الخارجية تؤكد ثبات موقف الخرطوم بألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار المقالة القادمة ترامب يخطئ وأنتوني يصحح. ..عالم أوبئة دائما بجانب ترامب في أزمة كورونا

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