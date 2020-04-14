الخارجية تؤكد ثبات موقف الخرطوم بألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكدت وزارة الخارجية ثبات موقف الخرطوم بألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية. ونفت الوزارة في بيان لها امس، مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا، وجدد البيان تمسك السودان بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة. ودعت الخارجية لوقف التصعيد العسكري والاقتتال لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الليبي، وحشد الجهود والموارد لمكافحة جائحة كورونا التي تمثل أكبر خطر ماثل تواجهه الإنسانية في الوقت الراهن.

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