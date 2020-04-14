البرهاني يلتقي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري الاثنين، الاستاذ نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وأكد الفريق اول ركن البرهان دعم الدولة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بما يمكنها من القيام بواجبها علي الوجه المطلوب فيما يلي تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية.

وأوضح مفرح في تصريح صحفي ان اللقاء يأتي في إطار العمل الجاد الذي تضطلع به مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، خلال هذه المرحلة.

وقال إن اللقاء تناول قافلة البحر الأحمر لرتق النسيج الاجتماعي وبناء السلام وورشة تدريب الأئمة والدعاة.

وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن اللقاء بحث سبل عبور المرحلة المهمة التي تشهدها البلاد فيما يلي فيروس كورونا وتعزيز توعية المواطن عبر المساجد ووسائل الإعلام. المادة السابقة عائشة موسى تدعو نزلاء سجن كوبر بالتحلي بروح الصبر والحكمة المقالة القادمة المالية تبرم اتفاقاً لشراء قمح يوفر (50) مليون دولار للخزانة

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