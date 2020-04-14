عائشة موسى تدعو نزلاء سجن كوبر بالتحلي بروح الصبر والحكمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت عضو مجلس السيادة الإنتقالي عائشة موسى ، نزلاء سجن كوبر بالتحلي بروح الصبر والحكمة والعقل والعمل على سيادة حكم القانون.

وتفقدت عائشة سجن كوبر امس الاثنين”؛ واكدت ان قضية الإفراج عن نزلاء سجن كوبر مسألة وقت نظرا لان معظم القضايا تخضع للقوانين والحقين العام والخاص مما يجعل الفصل فيها يخضع للدراسة والتحليل والتقييم مع النائب العام ،واعدة النزلاء بالمتابعة اللصيقة والشخصية والعمل بالسرعة المطلوبة للإفراج عنهم. ودعت النزلاء للتحلي بالصبر.

من جانبه عبر مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة عادل محمد علي بشاير؛ عن تقديره لعضو المجلس السيادي على زيارتها واهتمامها بقضايا السجون والسجناء وتحسين بيئتها ، وطمئن النزلاء على المتابعة الدائمة لقضاياهم مع الجهات العدلية والمختصة وأنها محل اهتمام الإدارة العامة للشرطة