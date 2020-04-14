رغم زيادة التسعيرة: أزمة الخبز تراوح مكانها لتناقص حصص الدقيق

طالب عدد من أصحاب المخابز في حديثهم لمصادر أمس، والي الخرطوم ووزير الصناعة بوضع حد لأسعار الخميرة وزيادة حصص الدقيق، مشيرين إلى ان التسعيرة الجديدة للخبز بواقع (2) جنيه للقطعة لن يحل الأزمة في ظل استمرار ارتفاع أسعار السوق.

وقال صاحب مخبز العزيزية بالجريف شرق دفع الله محمد بحسب صحيفة السوداني أمس، ان وضع الخبز كما هو رغم زيادة التسعيرة والوزن، لارتفاع الخميرة ونقص حصص الدقيق المسبب الحقيقي للأزمة القائمة.

وطالب دفع الله بتكوين آلية لحل هذه المشاكل ووضع أسعار مناسبة للخميرة وحسم التراجع الكبير في حصص الدقيق للمخابز، مبيناً أن سعر كرتونة الخميرة قفزت إلى ( 3,300) جنيه بدلاً من (2,800) جنيه، وأوضح بأن سعرها فوق طاقة صاحب المخبز مما يجعل التسعيرة الجديدة للخبز غير مجزية كاشفاً عن التزام معظم المخابز بالوزن الجديد، مبيناً أن حصته من شركة سيقا (10) جوالات في الأسبوع أما روتانا وويتا فمتوقفتان وهنالك تراجع في انتاج دقيق سين.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل رغم المعالجات الأخيرة للوزن وتسعيرة الخبز إلا ان هنالك مشكلة تناقص في حصص الدقيق للمخابز، موضحا بانه لم يستلم دقيقا منذ اسبوع من شركة سيقا أما ويتا فمتوقفة منذ قرابة الشهر وسين تعمل بنسبة (20%)، وحاليا الموجود بالمخبز من انتاج مطاحن الحمامة وروتانا، مشيرا الى أن التسعيرة الجديدة صارت مسئولية صاحب المخبز ومن يتلاعب يحاسب بالقانون مع إدارة مباحث التموين التابعة لوزارة الصناعة، وناشد والي الخرطوم بزيادة حصص الدقيق لحل الأزمة جذريا.

وأشار صاحب مخبز بالخرطوم ابراهيم محمد لاستمرار نقص حصص الدقيق، وقال ان هنالك زيادة كبيرة في أسعار الخميرة ربما يتراجع أصحاب المخابز عن التزامهم بالوزن والتسعيرة الجديدة لانها تزيد من معاناة صاحب المخبز كأنك ” يا أبو زيد ما غزيت” .