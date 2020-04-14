ارجأ قضية نظاميين بتجارة المخدرات

التاريخ: 14-أبريل-2020
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ارجأت محكمة مكافحة الارهاب بالخرطوم شمال، قضية اتهام “4” متهمين من بينهم نظاميين وامرأة يواجهون تهمة الاتجار في المخدرات، ضبط بحوزتهم “117” نقدول بنقو داخل منزلهم بمنطقة جبل الاولياء ونسبة لغياب المتحري عن الجلسة التي كان مقررا فيها سماع افاداته تم تأجيل الجلسة، وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر الحالي لسماع اقوال المتحري في القضية.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان معلومة كانت قد توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات عن نشاط المتهم الاول وهو نظامي يقوم بالترويج الى بيع الحشيش بمنطقة دار السلام بمحلية جبل الاولياء وبعد التأكد من المعلومة والرصد والمتابعة تم مداهمة منزل المتهم الاول وعند اجراء التفتيش تم العثور على عدد “117” رأس من الحشيش داخل كيس مخبأ بصندوق وجد براكوبة بجانب وجود النظامي الآخر الذي كان يتعاطى الخمر وامرأة وشخص آخر ليتم القاء القبض عليهم واقتيادهم الى دائرة الاختصاص وقامت الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ودونت في مواجهتهم بلاغا تحت نص المادة “15أ” من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمتعلقة بتجارة المخدرات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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