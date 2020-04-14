سلمى سيد تدشن (فن زمان).. دموع “آمال النور” تفيض في حلقة خاصة بالعطبراوي

دشنت الإعلامية سلمى سيد برفقة فريق عمل برنامج (فن زمان) تسجيل حلقات الموسم الثالث منه والذي سيبث خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة التلفزيون القومي. يضم هذا الموسم مجموعة من المطربين القدامى والجدد إذ يشارك لأول مرة كل من الفنان أحمد بركات والفنانة آمال النور بجانب أبوبكر سيد أحمد وفضل أيوب وصباح.

وشهد التدشين بحسب صحيفة السوداني، التوثيق للفنان الراحل حسن خليفة العطبراوي، وتمت استضافة نجله خليفة بجانب الشاعر تاج السر عباس. ردد المشاركون عدداً من أعمال العطبراوي التي أحسنوا أداءها خاصة المطربة آمال النور التي رددت رائعة العطبراوي لن أحيد.. الدموع هزمت آمال واستعصى عليها إكمال العمل في المرة الأولى وتفاعل كل الحضور بالاستديو إذ كانت لحظة تجلت من خلالها مشاعر الحب للوطن.. آمال غالبت أدمعها وامتدت أيادي زميلتها صباح لتمسح على وجهها وما لبثت أن عاودت آمال الغناء مرة أخرى وهي ترفع شارة النصر بجانب فريق العمل.

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وتواصل الإعلامية سلمى سيد تسجيل حلقات البرنامج التي تشهد التوثيق لعدد من نجوم الفن الذين رحلوا لدار الخلود تاركين إرثاً فنياً تتناقله الأجيال ومن بين الذين وثق لهم (فن زمان) الراحل مصطفى سيد أحمد. وتستضيف الشاعر عبد القادر الكتيابي والراحل زيدان إبراهيم وضيفي الحلقة عمر الشاعر والتجاني حاج موسى بجانب عدد من المطربين الذين رحلوا عن دنيانا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)