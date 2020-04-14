احالة ملف متهم بقتل شاب بسبب شقيقته

احالت النيابة العامة بالحاج يوسف ملف متهم بقتل شاب طعنا بالسكين بسبب شقيقته ، وذلك بالشارع العام بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف، ووضعت اوراق الملف امام القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري، للنظر في ملف الدعوى.

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وتشير تفاصيل البلاغ الاولية بحسب صحيفة آخر لحظة، الى ان المتهم اثناء مروره بالشارع العام تفاجأ بوجود شقيقته برفقة المجني عليه، يقفان بالشارع العام بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف، الامر الذي اثار حفيظته وتوجه نحو المجني عليه، مما تسبب في وقوع نقاش بينهما على اثرها استل المتهم سكينه وسدد طعنة للمجني اسقطه قتيلاً، وفور تلقي الشرطة بلاغا تحركت قوة الى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وتم القبض على المتهم، ودونت الشرطة في مواجهته بلاغا تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد وباكتمال كافة التحريات امرت النيابة بتحويل الملف للمحكمة للفصل فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)