تحديد جلسة لسماع المتحري في مقتل شاب على يد صديقه

حددت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري جلسة نهاية الشهر الحالي، لمحاكمة شاب متهم بتقل صديقه طعناً بالسكين إثر شجار وقع بينهما بالشارع العام بمنطقة المايقوما واعلنت المحكمة المتحري لسماع افاداته في القضية، والتي تشير تفاصيلها الى ان المتهم والمجني عليه اصدقاء.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، كانا مخمورين يوم الحادث، ودار نقاش جول جلوسهما بالقرب من بعض وتحول النقاش الى شجار واستل المتهم سكينه وسدد طعنة للمجني عليه واسقاطه قتيلاً وبتلقي شرطة حلة كوكو بلاغاً عن الحادث تحركت قوة الى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)