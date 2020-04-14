التاريخ: 14-أبريل-2020
0 مشاهدة
حددت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي نصر الدين بابكر الهادي الجمري جلسة نهاية الشهر الحالي، لمحاكمة شاب متهم بتقل صديقه طعناً بالسكين إثر شجار وقع بينهما بالشارع العام بمنطقة المايقوما واعلنت المحكمة المتحري لسماع افاداته في القضية، والتي تشير تفاصيلها الى ان المتهم والمجني عليه اصدقاء.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، كانا مخمورين يوم الحادث، ودار نقاش جول جلوسهما بالقرب من بعض وتحول النقاش الى شجار واستل المتهم سكينه وسدد طعنة للمجني عليه واسقاطه قتيلاً وبتلقي شرطة حلة كوكو بلاغاً عن الحادث تحركت قوة الى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة وارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة وتم القبض على المتهم ودونت الشرطة في مواجهته بلاغاً تحت نص المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد جلسة لسماع المتحري في مقتل شاب على يد صديقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.