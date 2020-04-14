الجزيرة تُوجِّه المحليات بتوزيع السُّكّر للمُواطنين دُون أرباح

أعلن والي الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير، أن سعر جوال السُّكّر زنة (50) كيلو بـ(2500) جنيه للمُواطنين، على أن تتكفّل المحلية بالترحيل، ووجّه المحليات بعدم وضع أرباح، على أن تلتزم حكومة الولاية بتوفير الوقود المَدعوم لترحيل السُّكّر.
ووجّه الوالي بحسب صحيفة الصيحة، بتوصيل السُّكّر لجميع المُواطنين عبر السُّلطة التنفيذية ولجان الخَدمات والتّغيير بالأحياء، لتعزيز جُهُود حكومة الولاية لتخفيف أعباء المَعيشة، وأعلن أنّ الأيام المقبلة ستشهد طرح العديد من السلع الاستراتيجية للمُواطن مُباشرةً بدون أيِّ أرباح.
من جانبها، كشفت مدير إدارة التجارة ونُقطة الجزيرة التجارية هدى عباس، عَن تَخصيص (110.400) جَوّال سُكّر زنة (50) كيلو للولاية سيتم توزيعها وفقاً للكثافة السُّكّانية على المحليات بالولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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