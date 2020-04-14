الشرطة تواصل تحرياتها في قضية مقتل شاب على يد متهمين

تواصل شرطة مباحث قسم التكامل تحرياتها في قضية مقتل شاب طعناً بالسكين على يد “4” متهمين بالقرب من نادي للمشاهدة بمنطقة التعويضات بالحاج يوسف، حيث اوقفت الشرطة متهمين للتحري معهم رهن القضية، فيما زال البحث جار للقبض على المتهم الاساسي والآخر في القضية.

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وتعود التفاصيل بحسب صحيفة آخر لحظة، انه على خلفية ان شجارا وقع بين المتهمين والمجني عليه، عند نهبهم لهاتف المجني عليه، مما دفع احد المتهمين ان يستل سكينه ويسدد طعنة للمجني عليه على اثرها فارق الحياة، ومن ثم فر المتهمون هاربين، وفور تلقي الشرطة بلاغا عن الحادث هرعت قوة الى مسرح الحادث، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة، وارسل الجثمان للمشرحة لمعرفة اسباب الوفاة، وتم القبض على متهمين، ودونت الشرطة بلاغاً في مواجهتهما تحت المادة نص المادة “130” من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، للتحري معهم رهن القضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)