وزير البنى التحتية يثمن إسهامات الصناعات الدفاعية لمكافحة كورونا

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الثلاثاء 14 أبريل 2020
شاد مهندس هاشم محمد بن عوف سليمان وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والتخطيط العمراني بالجهود الكبيرة التي تبذلها منظومة الصناعات الدفاعية في محاربة فايروس كورونا.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمباني المنظومة وبمعيته د. مريم الصادق المهدي حيث كان في استقبالهم مهندس الجيلي أبو شامة نائب المدير العام المنظومة لتطوير المنتجات والخدمات المدنية .
وثمن مهندس هاشم بن عوف جهود قيادة المنظومة لتحقيق هذه الإسهامات الكبيرة والمبادرات الرائدة المبذولة لمكافحة الجائحة، مشيدا بالقدرات التصنيعية الضخمة والمنتجات الجيدة والتي ستحدث فرقا كبيرا في احتواء هذه الجائحة، مشددا على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الادوار بين المؤسسات كافة للسيطرة على فايروس جائحة كورونا. وقام الوفد بالطواف على معرض منتجات المنظومة لمكافحة جائحة كورونا والذي شمل الأجهزة التي تم تصنيعها بالمنظومة بأيادي وخبرات سودانية شملت المنتجات الجديدة غرفة الكشف المتحركة وسيارات غرف الطوارئ ونفق التعقيم الآلي وجهاز التنفس الصناعي وجهاز التعقيم اليدوي الآلي ومغسلة الأيدي الاوتوماتيكية متعددة الاغراض وتطبيقات الكشف المبكر والتنبيه من خلال طائرات الدرون والاثاثات الطبية الخاصة بالمستشفيات ودور الإيواء ومعقمات الأسطح والأيدي. كما تم تقديم عرض حوى مجهودات المنظومة في مجال مكافحة الفايروس من خلال حملات تعقيم الوزارات والمؤسسات بالقطاعين العام والخاص والمستشفيات والمناطق الطرفية ودور العبادة والأسواق وأماكن التجمعات من خلال الشراكات الذكية مع منظمات المجتمع ولجان المقاومة بالأحياء. المهندس الجيلي أبو شامة أعرب عن ترحيبه بالزيارة باسم المدير العام المنظومة الفريق أول ميرغني إدريس الذي اكد استعداده لتسخير قدرات المنظومة التصنيعية كافة من أجل محاربة هذه الجائحة وصولا لسودان خالي من الكورونا.
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