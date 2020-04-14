حمدوك ومناوى يتبادلان وجهات النظر حول مجمل مجريات السلام بجوبا

الثلاثاء 14 أبريل 2020 أجري رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك اتصالا مطولا مع القائد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان وتبادلا وجهات النظر حول مجمل التفاصيل المتعلقة بمجريات عملية السلام التي تجري في جوبا .

وأكد مناوي خلال الاتصال موقف حركته الثابت من ضرورة الوصول إلى سلام حقيقي ومستدام يخاطب جذور الازمه ويسكت صوت البندقيه الي الأبد

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