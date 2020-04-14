حمدوك يستعرض موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى

الثلاثاء 14 أبريل 2020 إستعرض السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك بمكتبه اليوم لدى لقائه السيدة أسماء محمد أحمد وزيرة الخارجية، والبروفسير ياسر عباس محمد وزير الرى والموارد المائية وأعضاء اللجنة المفاوضة بمكونيها الفنى والقانونى، استعرض موقف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى

واطمئن سيادته على موقف السودان التفاوضى، والترتيبات التى إعتمدتها اللجنة من حيث المعلومات التى توفرها اللجان السبعة لدعم التفاوض. Advertisements وأثنى سيادته على الجهد والعمل الكبير الذى يبذله فريق التفاوض، والروح الوطنية العالية والمهنية وروح الفريق التى يتمتع بها. كما إطلع سيادته على الملامح العامة لمسودة الإتفاق التى توصل لها الأطراف الثلاث خلال جولات واشنطون التفاوضية. وجدد ثقته التامة فى السيد وزير الرى والموارد المائية وفريقه التفاوضى. وأكد ان مصالح السودان فى مياه النيل وروافده محفوظة حاليا وللأجيال القادمة، وذلك بفضل الخبرة والجهد الكبير المبذول دوما من أبنائه.

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