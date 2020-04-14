محاكمة وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع بعد انتهاء جائحة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
فرغت نيابة الثراء الحرام من تحرياتها مع وداد بابكر حرم الرئيس المخلوع عمر البشير. ووجّهت لها النيابة الاتّهام بالثراء الحرام والمَشبوه في ثلاث بلاغات مُدوّنة ضدها وردت عن الاتّهام المنسوب إليها بعدم الذنب.
وأشار مصدرٌ موثوقٌ لـ(السوداني الدولية) إلى أنّ البلاغات ستبدأ فيها المحاكمات فور انتهاء جائحة كورونا من البلاد، وأن وداد قد أكملت مدة الحبس القانونية، وأن التجديد لحبسها عن طريق قاضٍ.
يُذكر أنه تم القبض على، وداد في أربعة بلاغات، ثلاثة تتعلق بالثراء الحرام، وآخر بالفساد ووضعت رهينة الحبس بحراسة بحري المركزية.
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