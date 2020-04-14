شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف الدكتور ياسر عباس، وزير الري السوداني، سبب اعتراض السودان على مشروع القرار المصري في الجامعة العربية، لإدانة سد النهضة الإثيوبي. وقال عباس في حوار مع صحيفة “مصراوي” : “إننا نرى أن هذا القرار لا يخدم مصالح السودان أولًا، كما أنه لا يخدم مسار التفاوض الحالي بل يؤدي إلى مشكلات بين الدول العربية والأفريقية، ويهدم مبدأ التعاون الذي يسعى له السودان، وفق القانون الدولي الخاص بالمياه الدولية”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري: رفضنا القرار المصري بالجامعة بشأن النهضة لانه لا يخدم مصالح السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.