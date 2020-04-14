هذا المرة ترك انتقاد قحت.. مناوي ينتقد حلفاءه في الجبهة الثورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد رئيسا حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، والجبهة الشعبية المتحدة الأمين داؤود، الاثنين موقف فصائل الجبهة الثورية التي قالا إنها سعت للإيحاء بوجود صراع داخلي في التنظيم، وطالبا بعقد اجتماع لمناقشة مستقبل التنظيم.

والأحد، أصدرت 8 تنظيمات في الجبهة الثورية، بيانا، ذكرت فيه القضايا التي جرى الاتفاق عليها، بما يخالف تصريح أدلى به مناوي مؤخرًا قال فيه إن المحادثات الجارية منذ ثمانية أشهر لم تشهد اختراقا في القضايا الجوهرية.

وقال كل من مناوي والأمين داؤود في بيان مشترك، بحسب صحيفة “سودان تربيون”، ” لاحظنا أنه كلما يتصدى البعض منا إلى القضايا الجوهرية ذات الصلة بالعملية السلمية لأهل الهامش، أنبري لها آخرون بلسان الحكومة لمواجهة حلفائهم”.

وعد البيان هذا الأمر بمثابة “أمر مخجل ومرفوض، لا يخدم قضايا الهامش”.

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وأعرب البيان المشترك عن أسف الحركتين لذكر الجبهة الثورية لإيجابيات التفاوض، مشيرًا إلى أنه لا يخدم وحدتها وتماسكها.

ودعتا لعقد اجتماع للمجلس القيادي للجبهة الثورية لمناقشة مستقبلها.

وأضاف: “بيان الجبهة الثورية يوحي وكأن هناك صراعاً داخلياً ، ونؤكد أننا لسنا في صراع مع أحد، ولم نبتدر من قبل تصرفاً يوحي بذلك”.

وأوضح أن الاتهامات التي صوبت للوساطة الجنوب سودانية بعدم الحياد، قصد منها تسهيل وتيسير العملية التفاوضية وفق منهج واضح يحقق سلاماً مستداماً .