صاغها مدثر خيري.. المريخ يشكو شداد رسمياً للفيفا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أفادت مصادر موثوقة أنّ مجلس المريخ شرع في تقديم شكوى ضد اتحاد كرة القدم السوداني إلى”الفيفا” بسبب القرار القاضي بإلغاء الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسيوقالت المصادر إنّ رئيس نادي المريخ، آدم عبد الله سوداكال كلّف المدير العام، مدثر خيري بصياغة الشكوى والدفع بها إلى”فيفا”.
وأشار إلى أنّ الخطوة لاقت اعتراضًا من ثلاثة أعضاء بالمجلس لرفضهم التصعيد،وسابقًا، كان نادي المريخ قد دفع بشكوى ضد ثلاثة من قادة اتحاد كرة القدم السوداني بقيادة نصر الدين حميدتي، محمد حلفا، ومحمد جلال.
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