جهود للخارجية لمتابعة أوضاع السودانيين العالقين بالخارج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّدَت وزارة الخارجية، تواصُل جُهُودها عبر بعثاتها الدبلوماسية لمُتابعة أوضاع الجاليات السُّودانية والعالقين في “كمبالا، نواكشوط، أسمرا، باريس، القاهرة، الرباط وجنيف”، وقالت إنّها تقوم بتوفير الاحتياجات والرعاية الطبية والمأوى لهم، مُواصلة لجُهُود الحكومة لحشد الموارد الرسمية والشعبية لمُواجهة جائحة “كورونا” والتَّصدِّي لها.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنّ بعثاتها في مسقط وإسلام أباد والرباط وأكرا، أفادت بفتح باب التبرُّعات لأبناء الجالية الراغبين بالمُساهمة في التِّصدِّي لـ”كورونا”.

وفي السياق، قامت بعثة السودان في جنيف بإحالة خطاب رئيس الوزراء بصفته رئيس الدورة الحالية لـ(إيقاد) إلى مدير عام مُنظّمة الصحة العالمية بشأن توفير مُساعدات لدول المنظمة لمُجابهة وباء “كورونا”.

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وتلقّت البعثة بجنيف، إحصائية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تُفيد بحُصُول أكثر من (320) ألف لاجئ ونازح داخل السودان على مواد نظافة ومواد إنسانية للوقاية من المرض. كما قامت بعثة السودان في برلين بمُخاطبة وزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنموي وشركة سيمنز، لتقديم المُساعدة بتوفير أجهزة تنفُّس اصطناعي ومُعينات طبية، وتلقّت البعثة في المُقابل عرضاً من وزارة الاستثمار البولندي لشراء أجهزة تنفُّس اصطناعي.

وفي ذات الإطار، خاطبت بعثة السُّودان في اليابان، السُّلطات لتوفير العقار (avigan) الذي أثبت فاعليته في منع ظهور أعراض المرض، وقالت الوزارة إنّها ستوالي مجهوداتها في هذا الإطار إلى حين انجلاء الأزمة.