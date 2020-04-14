رئيس نادي المريخ يفاجيء لاعبي فريقه وجهازهم الفني باغرب قرار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : افادت مصادر موثوقة لـ (سودانا فوق ) بان مقترحا برز داخل مجلس المريخ بشان مستحقات اللاعبين حول الرواتب وفق المصدر فان المقترح يشمل تخفيض الرواتب بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد بسبب،فايروس كورونا وتعليق النشاط الرياضي وقال المصدر ان المجلس بصورة متانية في كيفية الوصول الي حل مرضي مع اللاهبين والجهاز الفني فيما يتعلق بالمرتبات خلال الشهرين المقبليين ..وكشف المصدر ان مقترح تخفيض.

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