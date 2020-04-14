إرتفاعٌ قياسيٌّ لأسعار السيخ وانخفاضٌ طفيفٌ للأسمنت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قفزت أسعار السيخ إلى مُستويات قياسية، فيما انخفضت أسعار الأسمنت بشكلٍ طفيفٍ.
وأكّد تُجّارٌ مواد بناء بسوق السجانة لـ(الصيحة) أمس، وصول طن السيخ (3 لينيا) إلى (100) ألف جنيه، و(95) ألف جنيه لمقاسات (4 – 5 لينيا).
وتراجع طن أسمنت عطبرة إلى (23) ألف جنيه، وبربر (22) ألف جنيه، وسجّل لوري الطوب الأحمر (4 آلاف طوبة) (17) ألف جنيه، ولوري الرملة الخشنة (16) ألف جنيه، وألف طوب البلك التركي (56) ألف جنيه، والبلك المحلي (50) ألف جنيه، ولوري الرملة “كنجر” (10) آلاف جنيه، وجالون بوهيات المهندس (1700) جنيه، وجردل البوماستك (2200) جنيه.
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