ازدياد الحركة في الأسواق مع اقتراب شهر رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رغم التحذيرات والتوجيهات بعدم التجمعات وتجنب الازدحام في الأماكن العامة لتقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا إلا أن الحركة وسط شوارع وأسواق الخرطوم في تزايد مستمر ورصدت عدسة(كوكتيل) تزايد الحركة وسط أسواق الخرطوم مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعزا التجار ارتفاع إيقاع حركة الأسواق برغم التحذيرات بتجنب الأماكن المزدحمة بسبب اقتراب الشهر الكريم وأغلب الأسر تسعى لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والتموينية في هذا التوقيت من كل عام، وفي ذات السياق يرى آخرون أن هناك تقصيرا وإهمالاً من قبل المواطنين بعدم الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة بتجنب الازدحام في الأماكن العامة. المادة السابقة الجزيرة.. توجيه المحليات بتوزيع السُّكّر للمُواطنين دُون أرباح المقالة القادمة إرتفاعٌ قياسيٌّ لأسعار السيخ وانخفاضٌ طفيفٌ للأسمنت

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