خلافات ومشادات حول تكوين اللجنة التسييرية لاتّحاد مُزارعي الجزيرة

الخليج 365:

شَهِدَ مؤتمرٌ صحفيٌّ لإعلان اللجنة التسييرية لاتّحاد مُزارعي الجزيرة، أُقيم تحت رعاية الشيخ عبد الله أزرق طيبة بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي بمحلية جنوب الجزيرة أمس، خلافات واسعة ومشادات بين مُكوِّنات تحالُف مزارعي الجزيرة والمناقل حول القائمة المُرشّحة.

ووصف القيادي بالتحالُف عابدين برقاوي في تصريحات صحفية، اللجنة بأنّها انتهازية وولدت مُشوّهة، ووصفها بالمُؤامرة وأنّها لا تمثل قواعد المُزارعين، وطالب بالرجوع للمُؤسّسية.

فيما تم إعلان قائمة من (25) مُزارعاً لتسيير اتحاد مُزارعي مشروع الجزيرة والمناقل.

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صحيفة الصيحة