خبراء يحذرون من الآثار الاقتصادية لإغلاق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى خبراء ومحللون اقتصاديون تخوفهم من تداعيات قرار الحكومة بإغلاق الخرطوم عن مدن السودان الأخرى بسبب تفشي وباء كورونا مشيرين الى الآثار الاقتصادية السالبة للقرار على مواطن الولايات، داعين الحكومة البحث عن بدائل اخرى.

وأشار مراقبون الى ان بعض وزراء الحكومة خاصة وزراء التجارة والطاقة والمالية والصحة يستغلون كورونا لتغطية عجزهم في ادارة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وقال محلل اقتصادي انه كان يتوجب على الحكومة بدلا من إغلاق الخرطوم بدعاوى صحية وخنقها اقتصاديا ان تبحث عن حلول لأزمات الوقود والدقيق والمواصلات، مشيرا إلى ان تعرفة المواصلات تشهد تضاعفا متزايدا بلغ في بعض الخطوط 100%، مضيفا ان الأزمة التي يعاني منها السودان ليست أزمة خبز ووقود انما أزمة منظومة.

وفي سياق آخر تخوف خبراء صحة من استغلال الحكومة للظرف العالمي واستقطابها لدعم مالي من المنظمات الدولية خاصة منظمة الصحة العالمية ان تذهب هذه الأموال الى غير وجهتها التي تستقطب من أجلها.

وأشار اختصاصي الصحة العامة دكتور احمد عثمان محمد لتحذيرات منظمة الصحة العالمية حول هشاشة الوضع الصحي في السودان منتقدا التصريحات السياسية للمسئولين التي وصفها بغير الموفقة.