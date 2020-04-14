إتهام لمقدم برنامج موسمي باختيار المطربين حسب علاقته الشخصية

الخليج 365 : كشف موظف بفضائية مشاهدة عن اختيار مقدم برنامج موسمي للمطربين المشاركين بالبرنامج حسب علاقته الشخصية بهم لافتاً إلى أن هذا الموسم سمح لمطرب مغمور بالمشاركة رغم اعتراض الجميع إلا أنه فرض رأيه على الجميع مؤكداً تبرم الإدارة من الأمر لافتاً إلى أنها ستتخذ خطوة جادة بشأن مقدم البرنامج مستقبلاً.

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