شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الثلاثاء” عن استمرار تحصيل فرع جهاز التحصيل الموّحد بوزارة التخطيط العمراني رسوم مهنية على كل ايصال صادر من الوزارة دون تقديم خدمات للمهنيين أو المواطنين ويتم توريد المبلغ في حساب أمانات”حساب مجنّب”.
وبحسب الصحيفة فقد بلغ اجمالي رسوم المهنيين في الفترة من 1 – 1 – 2020 م الى 5 – 4 – 2020 م 1030781400 جنيه بينما بلغ في العام 2019 3207349000 جنيه ، العام 2018 بلغ 20185484 ، بينما بلغت في العام 2017 1573754800 جنيه ، وفي العام 2016م بلغت 1016120100 جنيه ، وفي العام 2015م 386520550 جنيه.
وأوضحت الصحيفة وفق مصادرها أنّ رسوم الامانات التي تحصل في شكل دمغة يتم تحصيلها بالوكالة لجهة أخرى لكن هذه الرسوم ليس هناك جهة تأتي لتسلمها.
ونوّهت الى أن هذه الرسوم يجب أن تذهب للمهنيين بوازرة التخطيط العمراني ونوه الى دخول دعومات من ايرادات الوزارة لهذا الحساب يتم صرفها كحوافز لنافذين.
وشددت على أن اجازة هذه الرسوم من قبل المجلس التشريعي للنظام البائد خاطئ لأنها تمت بدون أي سند قانوني ، ونوه الى وجود مبالغ أخرى قبل بدء تطبيق نظام التحصيل الالكتروني .
وأكدت الصحيفة وفق مصادرها أن تلك الأموال مجنبة يتم التصرف فيها بناء على تصديق من وزير المالية أو مديرها العام أو مدير الأراضي.
ووصفت ذلك بالفساد الممنهج وشدد على ضرورة وقفه فورا عقب سقوط النظام وأردفت طالما أن تحصيل رسوم المهنيين وتجنيبها لم يتم ايقافه فالنظام المخلوع لم يسقط بعد .
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة.. مستندات تكشف تجنيب أموال بوزارة التخطيط العمراني بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.