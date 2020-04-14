مجمع الفقه يخصص خط ساخن للفتاوى المباشرة من الجمهور خلال شهر...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة، إن المجمع مهتم بتصحيح عبادة السودانيين وتقديم الفتاوى المستندة على الكتاب الكريم والسنة المطهرة. أعلن مجمع الفقه الإسلامي، تخصيص خط ساخن للفتاوى المباشرة من الجمهور خلال شهر رمضان المعظم.

وأكد حمزة في لقاء مع الإدارة العامة للإرشاد بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمقر المجمع، أن المجمع هو الجهة الرسمية لإصدار واعتماد إمساكية رمضان لارتباطها بمواقيت الصلاة والصيام. وأشار إلى أن المجمع يحذر أي جهة من إصدار إمساكيات دون الرجوع للمجمع منعاً لحدوث بلبلة في مواقيت الإمساك والصلوات بين السودانيين. وأكد حمزة أن المجمع سيتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في برامج طباعة وتوزيع المطبوعات الإرشادية في رمضان.

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