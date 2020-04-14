الخليج 365 : قال تاجر السكر بالإجمالي بسوق ام درمان لـ(السوداني ) امس، ان هنالك تراجعا في الأسعار بسبب المنافسة بين التجار والعرض، مبينا ان سعر جوال الـ (50) كيلو تراجع لـ(3,300) جنيه بدلا من (3,580) جنيها اما (10)كيلو (740) جنيها، وأشار لضعف الحركة التجارية بالأسواق، نافيا حدوث اي توقعات بزيادة او تراجع سعر السكر لانه قائم على العرض والطلب والدولار خاصة خلال هذه الأيام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع أسعار السكر بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.