أصحاب طلمبات : تفاقم أزمة الوقود لنقص الحصص بمنافذ التوزيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة (السوداني) بعدد من محطات توزيع الوقود عن استمرار تفاقم المشكلة ورصدت الصحيفة اصطفاف السيارات أمام المحطة حتى العاملة بالوقود التجاري.

وأرجع عدد من أصحاب المحطات في حديثهم لـ( السوداني ) شح الوقود الى نقص في الحصص لمحطات الخدمة خاصة الجازولين .

وقال مسئول باحدى المحطات صديق خالد لـ( السوداني ) ان تفاقم أزمة الوقود يعود الى أن نقص الكميات الواردة للمحطات .

ووصف مصدر بقطاع الطاقة فضل عدم ذكره لـ( السوداني ) تطبيق فكرة الكرت الذكي بمحطات الخدمة بالمتعجلة، مشيرا الى أهمية دراسة ذلك من كافة سلاسل التوزيع للوقود الى جانب توفير الكميات الكافية أولا مع ضرورة عقد ورشة في ذات الخصوص بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة بالوقود الى جانب الولايات، متوقعا نجاح التجربة للكرت الذكي في حال اتباع تلك الخطوات .

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من تطاول أزمة الوقود مشيرين لاضطرارهم للوقوف ساعات طويلة أمام المحطات َوأنهم لا يحصلون على الوقود خاصة مع ظروف حظر التجوال بتوقف بعض المحطات العاملة بالرغم من السماح لمحطات الخدمة بالعمل .

وقال المواطن احمد علي لـ( السوداني ) انه اضطر للوقوف في احدى محطات الوقود بأم درمان لأكثر من ٧ ساعات وأنه لم يتمكن في نهاية الأمر من التزود بالوقود لجهة انتهاء فترة حظر التجوال مما دفعه والمئات إلى مغادرة المحطة والاتجاه للتزود بالوقود التجاري والذي يقل الاصطفاف للتزود به نسبيا مقارنة بمحطات الوقود المدعوم.

وأشار المواطن صلاح عبد الله لـ(السوداني ) الى ان أزمة الوقود أصبحت تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة لهم خاصة أنهم يضطرون للوقوف عدة ساعات أمام محطات الخدمة ، واضاف ان الوقود المدعوم لا يتوفر بالشكل المطلوب، وتابع حتى في حال وجوده فان هناك تجاوزات تتم فس بعض المحطات بزيادة التعبئة للسيارات بأكثر من 120 جنيها كما ان هناك اصطفافا كبيرا أيضا في الوقود التجاري .