إستمرار تغذية الصرافات دون انقطاع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أفاد عدد من موظفي البنوك (السوداني) امس، عن استمرار تغذية الصرافات الآلية دون انقطاع بصورة طيبة وسلسة، موضحين ان الوضع الصحي بالبلاد ادى لوضع تدابير احترازية لمنع ازدحام العملاء بالبنوك وذلك مما ادى لإغلاق بعض البنوك أبوابها ودخول العملاء عن طريق التسجيل ودخول عدد محدد من العملاء.

وقالوا ان السحب من داخل البنوك غير محدد بسقف أما الصراف الآلي بواقع (2) الف جنيه عازين الازدحام خلال الأسبوع الماضي لصرف الموظفين مرتباتهم . المادة السابقة الخرطوم بين الانتشار المجتمعي والاغلاق الكامل المقالة القادمة تراجع أسعار السكر بأم درمان

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