الخرطوم بين الانتشار المجتمعي والاغلاق الكامل

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المخاطر الكبرى التى يجرى التحذير منها والدعوة الى ضرورة الإنتباه لها مسألة الانتشار المجتمعى لوباء كورونا والتى يتم التعرف عليها سواء بالتبليغ عن حالة اصابة لشخص لا تاريخ سفرى له أو لم يخالط شخصا مصابا أو قادما من منطقة موبوءة ، أو يكون اكتشاف الاصابة عن طريق الفحص العشوائى وبكل آسف هذه حصلت وتم الاعلان مؤخرا عن تسجيل حالة لشخص مريض عن طريق الكشف العشوائى وهنا مكمن الخطر ، ومن قبل تم الاعلان عن اصابة شخص لم يخالط مريض ولم يسافر وهو المريض الذى اخذ الرقم 13 ولاحقا تم الاعلان عن خطأ هذا الاعلان ولكن هذا لايعفى من الاحتراز والخوف من الانتشار المجتمعى .

وفى سبيل التصدى لهذا الخطر ووضع حد له فإن اصوات كثيرة نادت بضرورة الاغلاق الكامل وذلك بجعل الحظر طول اليوم حتى تمر الفترة الحرجة ، وقد اختلفت الاراء حول الأمر ، ومن ابرز المؤيدين للاغلاق الكامل اللواء الطاهر عبد الله على معتمد محلية الخرطوم الذى شدد على ضرورة إغلاق الخرطوم.

وقال السيد المعتمد وفقا لصحيفة الصيحة الصادرة في الخرطوم “الأحد”إن إغلاق العاصمة مسألة في غاية الأهمية لمحاصرة المرض.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت في خطأ جسيم بعدم اغلاق نيويورك مما أدى لانتشار الوباء.

ان حديث السيد المعتمد جدير بوضعه فى حيز الاهتمام لكن على السيد المعتمد وحكومته ان يعلموا جيدا ان عددا كبيرا من مواطنى الخرطوم – شأنهم شأن غيرهم فى باقى انحاء السودان – يعتمدون على رزق اليوم باليوم ، وفى حالة توففهم تتوقف حياتهم وقبل الاقدام على اغلاق المدينة بشكل كامل لابد من التهيؤ لما يترتب على ذلك حتى لا تحدث اضرار اخرى.

ومساء الاثنين اعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا فى الخرطوم عن تسجيل عشرة اصابات جديدة تسع منها فى ولاية الخرطوم ، وأعلن السيد وزير الصحة الدكتور اكرم على التوم ان خمس من هذه الحالات لمخالطين مما يعنى ان الخمسة الاخرين لحالات الانتشار المجتمعى وفى هذا تحد كبير لابد ان يقف عنده الناس طويلا ويعلموا ان الخطر يحدق بهم من كل جانب ، وهذا وضع لايحتمل التساهل ، وفى المؤتمر الصحفى قال دكتور اكرم أنهم يواجهون نقصا فى المعدات ومتطلبات الفحص ومعينات العمل وتحدث عن صعوبات تواجههم فى هذا الصدد ، ويلزم ان يعمل الجميع على تفادى الخطر قبل ان يحل بهم ويصعب عليهم تلافيه.

السيد وزير الاعلام اعلن موافقة اللجنة على توصية وزارة الصحة على الاغلاق الكامل وانه اعتبارا من يوم السبت والى مدة ثلاثة اسابيع

سيكون هناك حظر تجول كامل فى ولاية الخرطوم .

ان ما طالب به السيد معتمد الخرطوم قد تم الاعلان عنه ويلزم ان يمارس الناس انضباطا عاليا والتزاما حرفيا بتوجيهات الجهات المختصة حتى يتم تطبيقها على الوجه الاكمل ، وعلى الحكومة القيام بدورها كاملا فى هذه الظروف الحساسة.