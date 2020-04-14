صيادلة السودان يتقدمون ركب الخير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى اطار الظروف التى تمر بها البلد والوضع الصعب الذى يعيشه الناس ، ومع التطورات الصحية الأخيرة التى افضت الى الاغلاق الكامل لولاية الخرطوم بحسب بيان اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا واعلان حظر التجوال الكامل ، فى هذا الظرف الاستثنائى لابد ان يتم تفعيل التكافل والتعاضد ومساعدة الناس بعضهم بعضا ووقوف المستطيع مع غير المستطيع وكلها قيم يدعو لها ديننا الحنيف وموروثاتنا التى تعاقبت عليها الاجيال ، وليكن دأب الجميع تفقد الاسر المتعففة واولئك الذين لايسألون الناس حاجة فان قضاء حوائج هؤلاء من الاعمال العظيمة التى تعود بالنفع على الجميع فى الدنيا والاخرة .

ومن الواجب ان نذكر هنا بالشكر والتقدير مبادرة لجنة صيادلة السودان المركزية التى سبقت الاخرين فى الاعلان عن تبنيها مبادرة خدمة المحتاجين ونتمنى ان يتفاعل الجميع مع مثل هذه المبادرات ولا إشكال فى الاعلان عن عدد من المبادرات الشبيهة فانها تندرج جميعها فى باب عمل الخير ، وللاخوة فى لجنة صيادلة السودان المركزية حق علينا ان ننشر مبادرتهم عرفانا بحقهم وشكرا لهم على سبقهم الى الخير ودعوة للاخرين الى حذو حذوهم وسلوك مسلكهم.

تقول المبادرة :

تماشياً مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي من المُتوقع أن تُلقي بآثارٍ سالبة على كثيرٍ من الأسرِ المتعففة والشرائح الإجتماعية التي تعتمد في قُوتها على العملِ اليومي، وتعزيزاً للالتزام بالبقاء في المنازل، ومن واقع المسؤولية الاجتماعية، وتدعيماً لمفاهيم التكافل والتآزر بين أطياف مجتمعنا السوداني، تطلق لجنة صيادلة السودان المركزية حملة:

“خليك في البيتخليك في أمانماتشيل الهم”

هي حملةٌ تعتمدُ على التبرعات المادية من الزميلات والزملاء الصيادلة الشرفاء في الداخل والخارج، و من شركات ومصانع الأدوية والصيدليات، وعموم الخيرين من رواد الأعمال والمقتدرين من بناتِ وأبناءِ شعبنا العظيم، مراهنين على متانة ترابط نسيجنا الإجتماعي، وأصالة معدن الإنسان السوداني.

ستقوم الحملة بتوفير طرود للأسر المتعففة، والأسر التي تعتمد في دخلها على العمل اليومي، تحتوي هذه الطرود على :

١. المواد الإستهلاكية الضرورية.

٢. أدوية الأمراض المزمنة.

وذلك وفق تنسيقٍ مع لجان الأحياء في المناطق المستهدفة، كما يجري التنسيق حالياً مع وزراة الرعاية الإجتماعية. يمكن للجميع المساهمة بالتحويل او الإيداع على:

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حساب بنك الخرطوم رقم : 1310467

كما يمكن التواصل والاستفسار على الهاتف المحمول رقم : 00249912593241

أو على بريد صفحة لجنة صيادلة السودان المركزية بالفيس بوك.

تنويه: في حالة التبرع عبر الحساب البنكي نرجو منكم إرسال الإشعار عبر الواتس أب في الرقم المذكور أعلاه.

سوف نتخطى المصاعب والتحديات متحدين

#ابريلفجرالخلاص

#القومه_للسودان

إعلام اللجنة

١٣ ابريل ٢٠٢٠م

التحية الى لجنة صيادلة السودان المركزية وهى تقود هذه المبادرة الطيبة.