خبير إقتصادي يثمن إشراك القطاع الخاص فى العملية الاقتصادية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ثمن بروفيسور كمال عيسى الخبير الاقتصادي جهود الحكومة الانتقالية لتفعيل دور القطاع الخاص الوطني بإشراكه فى صنع السياسات الاقتصاية من خلال تمثيله فى كافة اللجان الوزارية لتمكينه من لعب دور أكبر فى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد. وأشار عيسى فى تصريح بحسب (سونا)، إلى حزمة من المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الخاص السوداني فى ظل الظروف الصحية والاقتصادية الضاغطة التي تشهدها البلاد خاصة فى مجالات الاستثمار والصادرات والاستيراد والنقل والموانئ مما أدى الى تكدس الحاويات بميناء بورتسودان والذي أثر بدوره سلباً على الواردات وصادرات البلاد للأسواق الخارجية بجانب تأثيره على حركة التجارة بالبلاد بصورة عامة. ودعا عيسى إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع لتذليل هذه العقبات لتحقيق النهضة الاقتصادية بخلق بيئة صالحة لأداء الأعمال مع تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأهميته فى دعم وإنجاح المشاريع التنموية الاستراتيجية المشتركة والمتمثلة فى مجموعة من المشاريع التي تهدف الى خلق بيئة جاذبة وملائمة للنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تسريع ودعم العملية الانتاجية فى القطاعات الحيوية. المادة السابقة إنتاج القمح المحلي يكفي لستة أشهر المقالة القادمة تأجيل اطلاق حملة (سلعتي)

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