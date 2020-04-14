عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: الانتباهة “10” إصابات جديدة..كورونا..الوضع ينفجر فرض حظر التجوال الكامل بالخرطوم لـ”3″ أسابيع إجازة إجبارية للقطاعين العام والخاص وزير الصحة: ما يحدث انزلاق خطير عطلة”3″ أيام لعيد القيامة للطوائف الشرقية الغذاء العالمي يوفرّ”200″ ألف طن قمح للحكومة بالعملة المحلية الحكومة: لا يوجد لدينا أيّ قواتٍ مشاركة في القتال بليبيا وجدي صالح: لا تراجع عن حلّ منظمة الدعوة الإسلامية تهاوي مبيعات الأسواق بالخرطوم بسبب الغلاء وكورونا إنشاء مركز للمعالجة الكيميائية لنفايات التعدين المجهر السياسي اعتبارًا من”السبت”..حظر تجوال شامل و”10″ إصابات جديدة بـ”كورونا” “المجهر تحاور الحالة”3″ المصاب بـ”كورونا” بعد تماثله للشفاء الكوكي وبلعويدات وبن فرج يشكون الهلال إلى”فيفا” اتفاق بين المالية وبرنامج الغذاء لتوفير”200″ ألف طن قمح مجمّع الفقه الإسلامي يخصص خطًا ساخنًا للفتاوى خلال شهر رمضان عائشة موسى تعد بمتابعة ومعالجة قضايا نزلاء سجن كوبر تدشين المرحلة الثانية من قطار الخرطوم بإضافة”10″ محطات جديدة السوداني البلاد في خطر حالتا وفاة و”10″ إصابات جديدة وحظر شامل في الخرطوم اغتيال ضابط شرطة على يد مجهولين بكردفان Advertisements وزير الصحة: البلاد تنزلق إلى انتشار واسع و”10″ إصاباتٍ جديدة بكورونا تفاصيل جديدة لأوضاع الحالات المصابة والمشتبهة بمراكز العزل عائشة: الإفراج عن نزلاء كوبر مسألة وقت وجدي صالح: قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية لا رجعة فيه إغلاق سوق أم درمان ابتداءً من الخميس البرهان يتعهّد بدعم وزارة الشؤون الدينية الخارجية تدعو لوقف التصعيد العسكري المواكب حظر كامل للتجوال بالخرطوم ابتداءً من السبت المقبل حالة وفاة و”10″ إصابات جديدة و”الصحة” تطلق تحذيرات الدولار يوالي الصعود ويتخطى حاجز لـ”145″ السلطات تأمر بإغلاق سوق أم درمان من الخميس إلى السبت اتفاق بين السودان وبرنامج الغذاء العالمي لتوفير”200″ ألف طن قمح خلافات بين قيادات الجبهة الثورية بسبب البيانات المتضاربة الصيحة “كورونا”..مرحلة الانفجار إعلان الحظر الكامل بالخرطوم وجدي صالح: لا تراجع عن قرار حلّ منظمة الدعوة الإسلامية اتفاق مع”الغذاء العالمي” لاستيراد”200″ ألف طن قمح خلافات ومشادات وسط لجنة تسيير اتحاد مزارعي الجزيرة إضراب نزلاء سجن نيالا لليوم الثالث ارتفاع قياسي لأسعار السيخ وانخفاض طفيف للأسمنت

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2020... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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