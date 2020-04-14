الدولار يوالي الإرتفاع بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
بأسواق الخرطوم، عن وصول الدولار بالسوق المُوازي إلى (145) جنيهاً، فيما تهاوت مبيعات عدد كبير من المُستلزمات الكمالية، وتراجعت مبيعات السلع بمقدار النصف حسب ما أفاد تُجّار.
وأكّد تُجّار ومُتعاملون بالأسواق لـ(الصيحة) أمس، أنّ ارتفاع أسعار العُملات الأجنبية أدّى لتأزيم الأوضاع المَعيشيّة الضاغطة، فانحصرت خيارات المُستهلكين في توفير قدرٍ يسير من السلع الغذائية الأساسية، وأشاروا إلى اقتصار المُبيعات على السلع الغذائية والتموينية، مع تهاوي أسواق الملبوسات والأثاثات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية ومواد البناء بسبب ارتفاع أسعارها وضعف القُوة الشرائية لغالب المُستهلكين، عَلاوةً على القُيُود المَفروضة على الأسواق بالإغلاق مُبكِّراً.
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