تكدُّس العُملاء أمام بوّابات المصارف بسبب الإجراءات الاحترازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
انعكست الاحترازات التي اتّخذتها المصارف وفروعها تحوُّطاً من فيروس “كورونا”، سلباً على العُملاء، وضاعفت الإجراءات المُتّخذة من مُعاناتهم في سحب مُدّخراتهم وإيداع وتحويل الأموال.
ورصدت (الصيحة) أمس، تكدُّساً أمام واجهات فروع البنوك بسبب إصرار إداراتها على عدم دخول أكثر من (5) أشخاص منعاً للتكدُّس والازدحام، وسخر بعض العُملاء من الخطوة، وأشاروا إلى تسببها في زيادة الازدحام أمام مقار البنوك وفروعها.
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