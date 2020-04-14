البدوي يبرم اتفاقاً يوفر (50) مليون دولار للخزانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي لشراء “200” ألف طن متري من القمح، على أن تسدد كلفتها المالية من قبل الحكومة بالعملة المحلية، بما يوفر للبلاد أكثر من 50 مليون دولار.

وقال وزير المالية إبراهيم البدوى إن البلاد تتطلع لشراكة أكبر مع برنامج الغذاء العالمي في شتى المجالات. واعتبر الوزير الاتفاقية تجربة رائدة ومتجددة مع برنامج الغذاء العالمي. وأشار إلى أنه قدم إسهامات كبيرة وتعاون بناء طيلة الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية. ومن جهته أكد ممثل برنامج الغذاء العالمي بالسودان، حميد نورو، أن هذه الاتفاقية ليست الأولى وأشار إلى أنها تأتي ضمن العديد من المبادرات المشتركة التاريخية بين صندوق الغذاء والسودان. وقال إن هذه الاتفاقية تُمكن البنك المركزي السوداني من توفير أكثر من “50” مليون دولار من شأنها أن تساهم في تثبيت سعر الصرف.