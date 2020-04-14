مباحثات صينية سودانية لتوريد مستلزمات طبية خاصة بـ”كورونا”

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وعدت الصين بتمليك اللجنة العليا والمنصة السودانية لمكافحة جائحة “كورونا” وقطاعات الأعمال بالقطاع الخاص، قوائم للمصانع والشركات بالصين والتي يمكن التعامل التجاري معها بصورة عاجلة لتوريد المستلزمات الطبية والصحية المطلوبة للسيطرة على “كورونا”. Advertisements وبحث وفد أصحاب العمل السوداني مع السفير الصيني بالخرطوم بحسب صحيفة الصيحة أمس، تسهيل إجراءات توريد هذه المستلزمات. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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