رجل اعمال تشادي يضع شركة طيرانه تحت تصرف الإمارات

في إطار مواجهة فيروس كورونا، أمر رجل الأعمال التشادي أبوبكر مناني، المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوضع شركة الطيران التي يملكها إيه إم جيت إكزيكتيف، تحت تصرف جهات الحكومة في دولة الإمارات، مع تحمل كل الرسوم التشغيلية.

ويعد مناني كابتن طيار ورجل أعمال بارزا في مجال الطيران، حيث أسس شركته سنة 2009 بجنيف وأثينا، قبل أن يستقر في الإقامة بالإمارات. ووضع مناني خبرته العميقة ومعرفته بصناعة الطيران في خدمة المسافرين من رجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة

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ووفقاً لصحيفة آخر لحظة، اختارت “إيه إم جيت إكزيكتيف” في ديسمبر 2009، اليونان كنقطة انطلاق استراتيجية مثالية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)