تكدُّس العُملاء أمام بوابات المصارف بسبب الإجراءات الاحترازية

انعكست الاحترازات التي اتخذتها المصارف وفروعها تحوطاً من فيروس “كورونا”، سلباً على العملاء، وضاعفت الإجراءات المتخذة من معاناتهم في سحب مدخراتهم وأيداع وتحويل الأموال.

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ورصدت مصادر أمس، تكدساً أمام واجهات فروع البنوك بسبب إصرار إداراتها على عدم دخول أكثر من (5) أشخاص منعاً للتكدس والازدحام، وبحسب صحيفة الصيحة، سخر بعض العملاء من الخطوة، وأشاروا إلى تسببها في زيادة الازدحجام أمام مقار البنوك وفروعها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)