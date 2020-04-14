(ود اللمين) يعيش القلق في لندن

بعث الموسيقار محمد الامين برسالة جديدة لجمهوره من مقر إقامته بالمملكة المتحدة، وقال في رسالته المصورة عبر صفحته بموقع فيسبوك: انه بخير وعافية وانه يقيم مع ابنه الاكبر في لندن، في انتظار انجلاء جائحة كورونا للعودة للبلاد.

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واضاف بحسب صحيفة آخر لحظة، انه منزعج من الاخبار التي ترد اليهم حول بعض حالات الاعتداء على الاطباء في السودان وقال ان الواجب ان يتعاون الجميع مع كل العاملين في الحقل الصحي، والامتثال لتوجيهاتهم والتعاون معهم حتى تنجلي الجائحة مضيفاً ان الاطباء هم جنود الجيش الابيض، الذي يدحر وباء كورونا، متمنياً لهم الصحة والعافية، وان يحفظهم الله وان يكون بذلهم وتضحياتهم في ميزان حسناتهم.

وقال محمد الامين في ختام رسالته انه يتمنى العافية والسلامة لكل اهل السودان وللعالم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)