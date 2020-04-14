تجاوزات ادارية في التأمين الصحي بالشمالية

كشفت مصادر عن تجاوزات ادارية في التأمين الصحي بالولاية الشمالية، وقالت المصادر ان التجاوزات تمثلت في تعيين بعض الرؤساء ومديري الادارات المختلفة بالهيئة.

واكد مصدر بالهيئة لصحيفة آخر لحظة، امس ان التجاوزات الادارية ظهرت بشكل واضح منذ العام 2018 جراء خلافات بين رئيس قسم ومدير فرع التأمين الصحي بالشمالية بسبب اجازة موظف، الامر الذي قابله مدير الفرع السابق الذي انتقل الى رئاسة التأمين بالخرطوم بالرفض، وأبان انحيازه الواضح للموظف المعني، بجانب ان ذاك المدير اجرى عمليات نقل وتعيين لموظفين بسبب تلك الخلافات مع رئيس القسم السابق وهو الذي يعمل الآن ضابط تأمين باحدى مدن الولاية، وقال المصدر انه لن يسكت على تلك التجاوزات خلال الايام المقبلة بجانب انه سيمد نيابة مكافحة الفساد بالشمالية بعدد من الملفات سيما انه قد تقدم باكثر من شكوى وتظلم الى مدير عام التأمين الصحي بالخرطوم، الا انه لم يجد رداً سوى الظلم الذي وقع عليه جراء ذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)