“السيادي” يستلم كشوفات باسماء العالقين في مصر

التاريخ: 14-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلنت محامية أهالي واسر العالقين بمصر أم كلثوم فؤاد عن تسليم عضو المجلس السيادي الدكتور صديق تاور كشوفات باسماء العالقين في مصر. Advertisements وقالت فؤاد لصحيفة الجريدة، انها سلمت مكتب عضو السيادي الدكتور صديق تاور كشوفات العالقين وبدوره قام برفعها للمجلس الاعلى لمكافحة كورونا ، وأكدت أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع السفارة السودانية في مصر لتوفير الاعاشة والسكن للعالقين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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