مدير الوبائيات بالجزيرة لدينا 20 جهاز للتنفس

قطعت ولاية الجزيرة بالتزامها بانفاذ أمر الطوارئ الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء القومي د.عبدالله حمدوك في وقت أكدت فيه عدم تسجيل اي حالة اشتباه حتى يوم أمس، وكشفت في الوقت ذاته عن توفر 20 جهاز للتنفس ، وأكد مدير الوبائيات بوزارة الصحة الرشيد سيد احمد اكمال تجهيز ٨ مراكز أولية للحجر الصحي بحواضر المحليات الثمانية.

وقال في تصريح لصحيفة الجريدة أمس: في حال ثبوت أي حالة بالمحليات يتم تحويلها لمركز العزل المعد بودمدني (مركز المايستوما) ، وكشف عن وجود ٢٠ جهازا للتنفس بالولاية ، وأكد سيد احمد استقرار الأوضاع الصحية بالولاية ، وأردف: تم ايقاف العمليات الباردة ، وذكر أن حكومة الولاية أعدت خطة محكمة لانفاذ أمر الطوارئ وستتعامل مع الأمر بصرامة ، والمح إلى أن حالة الاشتباه التي اعلن عنها مسبقا ثبت عدم اصابتها بكورونا بعد ظهور نتائج الفحص المعملي. ونوه الى لتكوين لجنة عليا لمجابهة فايروس كورونا برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن أحمد حنان احمد صبير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)