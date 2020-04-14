الشيوعي يحذر من أن تأخير اجازة قانون النقابات يصب في وعاء الثورة المضادة

التاريخ: 14-أبريل-2020
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انتقد مكتب النقابات بالحزب الشيوعي ماوصفه بالبطء الشديد والتقاعس في فتح الطريق لبلوغ العمال هدفهم بإلغاء قانون النقابات لسنة 2010، وطالب الشيوعي العمال بحشد طاقاتهم بالضغط والمطالبه بالغاء ذلك القانون واجازة قانون للنقابات فورا وشدد على أن الفراغ النقابي يعيق تطور المد الثوري، و يصب في تحجيم مسار الحركة الجماهيرية المنظمة.
وحذر بحسب صحيفة الجريدة، من أن ما يحدث من تأخير وتباطؤ يتناقض مع أهداف الثورة المجيدة ويعيق تقدمها وإنجاز مهامها؛ ورأى أنه فوق ذلك يصب فى وعاء الثورة المضادة التى تسعى لتقويض النظام الديمقراطى والرجوع إلى مصادرة حقوق العاملين وإلى عهد الظلم والطغيان ونوه الشيوعي الى أن ذلك القانون الشمولى الذى فرضه النظام البائد على الحركة النقابية يهدف الى تدميرها لإدراكه التام بدورها فى خدمة مصالح العاملين ودورها الوطنى المشهود فى التصدى للنظم الشمولية الرأسمالية التى تعمل ضد مصالح العاملين وضد الوطن ككل.
ونوه الى أن الفترة الانتقالية مضى من عمرها سبعة أشهر وأكثر من عام منذ اندلاع الانتفاضة العظيمة ولم تقم النقابات الديموقراطية ، وذكر هذا لم يحدث بعد ثورة أكتوبر أو انتفاضة مارس/ابريل حيث قامت النقابات بعد الثورة مباشرة وفقا لقانون سابق مقبول ثم بعد تكوين النقابات صدر القانون الجديد أو المعدل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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